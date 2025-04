Chi ama la musica apra calendar e segni queste date: sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Correggio Music Festival all’Arena concerti di Correggio. Due giorni, 16 ore di live, espositori, esperienze, proposte food: questa seconda edizione del Correggio Music Festival torna dopo il fortunatissimo debutto dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre diecimila appassionati in un’atmosfera rilassata e di grande divertimento.

Organizzato dalla giovane associazione no profit CMF ets, il festival musicale ad ingresso gratuito, vede la collaborazione del Comune di Correggio e di Radio Bruno, oltre che la sponsorizzazione di tantissime aziende del territorio, ma non solo: la raccolta di contributi per sostenere un festival fatto da giovani e rivolto ai giovani, realizzato con la sola forza del volontariato è ancora in pieno svolgimento.

Obiettivo dell’evento, come dicono gli organizzatori stessi, è quello di ricreare l’atmosfera musicale che si respirava nella Correggio degli anni Ottanta e Novanta. In quel periodo, artisti del calibro di Bob Dylan, Patti Smith, Neil Young e Jeff Buckley si esibirono nella nostra arena concerti. Gli organizzatori puntano a dare una nuova vita all’Arena, portando sul palco artisti del panorama musicale italiano. Grazie al festival, verrà cosi musicalmente riqualificato lo spazio originario che ha ospitato quegli eventi, dandogli una connotazione al passo con il periodo e la proposta musicale attuale.

Se l’edizione dello scorso anno ha portato sul palco star come Clara e Manuelito, oltre a giovani promesse come Germo67, Thoe e Flow Nasa, la line up della prossima edizione è ancora tutta da scoprire. Per restare aggiornati basta seguire la pagina Instagram del CMF che ha superato i 150mila contatti lo scorso anno e i 2mila e cinquecento follower.