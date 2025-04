Spilamberto: ubriaco si scaglia contro i carabinieri: Fermato solo con l’utilizzo dello spray urticante

Nella serata di ieri, 22 aprile, alcuni passanti chiedevano l’intervento dei Carabinieri nel centro abitato di Spilamberto, dove si era creato un assembramento rumoroso e molesto di alcuni giovani. Giunti in loco per le conseguenti verifiche, i militari si preoccupavano in prima battuta di soccorrere un giovane che, dopo aver barcollato continuamente per strada, cadeva a terra in più occasioni.

L’interessato, 27enne emiliano, che appariva in importante stato di ebbrezza alcolica, rifiutava l’intervento di personale sanitario. Gli operanti tuttavia, considerato lo stato di difficoltà psicomotoria del giovane, facevano giungere nel luogo personale medico del “118”, alla cui vista l’interessato si agitava furiosamente assumendo atteggiamento di sfida all’indirizzo dei Carabinieri, iniziando a svestirsi e rimanendo a petto nudo.

Si scagliava quindi all’indirizzo di un milite, afferrandolo per il bavero e strattonandolo, tanto da rendere indispensabile l’intervento di un secondo militare. L’uomo, anziché calmarsi opponeva a quel punto attiva resistenza al controllo, sgomitando e sferrando calci, tanto da rendere necessario l’utilizzo dello spray urticante.

Nell’occorso i Carabinieri riportavano lesioni curate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vignola. L’interessato, con diversi precedenti penali alle spalle e in atto sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore, veniva tratto in arresto.

Condotto nella mattinata odierna dinanzi al Giudice di Modena, pativa la convalida del provvedimento precautelare adottato dai militari, e rimesso in libertà.