San Lazzaro di Savena, rubano olio motore presso l’officina in cui lavorano: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato due soggetti, un 46enne italiano e un 27enne albanese, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

La vicenda che ha portato all’arresto dei due uomini, è nata dalla segnalazione da parte di un privato cittadino, titolare di una concessionaria del suddetto Comune, il quale ha contattato il 112 ed ha riferito ai Carabinieri che durante la pausa pranzo, due dei suoi dipendenti si erano impossessati di un fusto di olio motore, del valore in commercio di oltre 6.000,00 euro, rubandolo dall’officina.

Immediatamente intervenuti, i Carabinieri, intercettavano i responsabili del furto a bordo dell’autovettura in uso ad uno dei due, constatando la presenza della refurtiva occultata nel bagagliaio della stessa. Appurato ciò, i due uomini sono stati immediatamente arrestati dai Carabinieri e il materiale restituito al legittimo proprietario. Alla luce di quanto indicato, dopo il processo per rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e per il 46enne il Giuidice ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.