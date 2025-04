Reggio Emilia, alluvione ottobre 2024: contributi per danni a immobili e cose

È stato approvato un nuovo stralcio di contributi per coloro che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, e che per tale ragione hanno subito danni materiali a beni mobili e immobili di natura abitativa.

Il contributo, fino a un massimo di 5000 euro, è da richiedere, in qualità di acconto, entro il 30 giugno al Comune in cui si trovano gli immobili colpiti e da perfezionare poi entro il 30 settembre 2025 con la presentazione di scontrini e fatture relative ad acquisti o lavori di ripristino svolti. Il contributo non riguarda veicoli danneggiati, ma solo immobili e mobili o attrezzature legate all’abitazione.

Le domande sono da presentare tramite il modulo disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna urly.it/319b34

I moduli compilati possono essere: consegnati a mano a Comune Informa Urp in via Farini 2/1 (lunedì dalle 10 alle 13, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17; inviati tramite PEC all’indirizzo comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

INFO – https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/altri-bandi/misure-economiche-alluvione-17-ottobre-2024

Per informazioni è inoltre possibile scrivere a alluvione2024@comune.re.it