Chiusa la SP 55 “Case Forlai” 1° tronco nel territorio del Comune di Alto Reno Terme

La SP 55 “Case Forlai” 1° tronco è chiusa da ieri al km 1+500 nel territorio del Comune di Alto Reno Terme. A seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi si è verificato un fenomeno, tuttora in corso, di dissesto idrogeologico del versante di monte, che rende impraticabile il transito veicolare.

Oggi sono stati eseguiti diversi tentativi di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, vanificati dal perdurare della discesa da monte di fango, massi e vegetazione, anche di notevole pezzatura.

Considerato dunque che le attuali condizioni del versante rendono pericolosa la prosecuzione delle operazioni sul piano stradale, per limitare i pericoli alla circolazione salvaguardandone la sicurezza, si è disposta una interruzione totale del transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico su strade alternative, fino al ripristino in sicurezza della viabilità.