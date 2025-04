Castel San Pietro, voto da parte di elettori fuori sede: domande entro domenica 4 maggio

Il Comune di Castel San Pietro Terme ricorda che, in occasione delle prossime votazioni referendarie che si terranno l’8 e 9 giugno, gli elettori fuori sede che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle consultazioni, possono presentare al comune di temporaneo domicilio domanda per poter esercitare il diritto di voto.

La domanda può essere presentata entro domenica 4 maggio, personalmente dall’interessato o tramite persona delegata, ovvero mediante PEC o email.

Il modulo per la domanda si può scaricare nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/amministrazione/voto-da-parte-di-elettori-fuori-sede

Alla domanda è necessario allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia della tessera elettorale. Nella domanda è necessario dichiarare per quale motivo si è temporaneamente domiciliati nel comune.

Questi gli indirizzi del Comune di Castel San Pietro Terme a cui si può inviare la domanda:

Questi gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale in Municipio – piazza XX Settembre 3:

Lunedì: 8,30-12,30;

Martedì: 8,30-12,30 e 15-17,45;

Mercoledì: 8,30-12,30;

Giovedì: 8,30-17,45:

Venerdì: 8,30-12,30 (Attenzione: venerdì 2 maggio il Comune è chiuso per il ponte della Festa dei Lavoratori)

La domanda può eventualmente essere revocata entro mercoledì 14 maggio con le medesime modalità.