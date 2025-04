Campogalliano, in camino per l’80° anniversario della Liberazione

A Campogalliano proseguono anche domenica 27 aprile le iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

In mattinata, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Orsola sarà celebrata la Messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre.

Nel pomeriggio, doppia iniziativa nel segno della pace. Alle 15 ci sarà il ritrovo della camminata per la pace, occasione per ricordare i giorni della Liberazione e della fine del secondo conflitto mondiale. Dopo il via dal parcheggio della scuola primaria, passaggio al sacrario dei caduti al cimitero e arrivo a Casa Berselli, seguendo il tragitto della ciclabile di via Madonna verso i Laghi.

A Casa Berselli, dalle 17, risuoneranno i “tamburi di pace”, community drum circle a cura di Anna Palumbo, poi l’aperitivo a cura del circolo “Goldoni”, aperto a tutta la comunità.