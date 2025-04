Calderara di Reno diventa più smart: arriva l’Eco-Station, pratica, comoda e… sempre aperta

A partire da martedì 29 aprile, Calderara di Reno compie un passo concreto verso una gestione dei rifiuti più moderna ed efficiente.

Entrerà, infatti, in funzione la nuova Eco-Station, struttura automatizzata e accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensata per semplificare la raccolta differenziata e renderla più comoda per tutti: cittadini, imprese, famiglie e condomini.

Oltre al compattatore per la raccolta di carta, imballaggi in plastica e rifiuto indifferenziato, la stazione sarà dotata anche di un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata: un servizio utile e smart per non rimanere mai senza le dotazioni necessarie. L’Eco-station sarà situata nel parcheggio di via 11 settembre, un punto strategico per il territorio.

Come si potrà accedere:

Cittadini : con la tessera sanitaria dell’intestatario della Tariffa Rifiuti.

: con la dell’intestatario della Tariffa Rifiuti. Imprese: con il QR code fornito da Geovest, disponibile nella fattura della Tariffa Rifiuti o anche nella propria area personale sullo Sportello Online accessibile dal sito di Geovest o dall’App Ataldegmè.

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati tramite Eco-Station concorrerà al calcolo della Tariffa Puntuale: ogni conferimento sarà conteggiato, al fine del calcolo dei litri annui inclusi in fattura, attraverso la seguente conversione kg/litro: 1kg = 0,11 litri. Ad esempio: un sacco da 4,4kg corrisponde al bidone da 40 litri. Utilizzando le Eco-Station di carta ed imballaggi in plastica si accumuleranno punti per partecipare al concorso a premi “Attivi & Vincenti”, promosso da Geovest. Un’occasione per premiare anche i comportamenti virtuosi.

“Siamo contenti di questa installazione – afferma il Sindaco Giampiero Falzone – e ringrazio Geovest per aver garantito il rispetto dei tempi per dare risposta ad un altro punto importante del nostro programma di mandato. Si tratta di isole ecologiche informatizzate in aggiunta e a sostegno del servizio di raccolta porta a porta che consentiranno di conferire rifiuti oltre i ritiri porta a porta programmati, mantenendo un buon livello di qualità nella raccolta differenziata che a Calderara, grazie al comportamento virtuoso della maggioranza dei cittadini, è già arrivata all’84%”.

Fa da eco l’Assessore all’Ambiente Clelia Bordenga rilevando che “la particolarità del progetto, oltre a rispondere a tutta una serie di esigenze particolari come il poco spazio in casa per i bidoni, le partenze per le vacanze o per motivi di lavoro magari lontano dai giorni di possibile conferimento, darà la possibilità di utilizzare tali eco-station anche in altri Comuni serviti da Geovest. Infatti, quello di Calderara è tra i primi compattatori dei 24 che verranno installati nei prossimi mesi negli altri Comuni del bacino Geovest”.