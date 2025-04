Bologna: piante di agrumi, bouganville e felce sequestrate ad un venditore abusivo

Era in possesso di regolare autorizzazione al commercio itinerante, ma non per la tipologia di merce che stava vendendo nella città di Bologna. Nei giorni scorsi, agenti della Polizia Locale sono intervenuti in viale Sabena, in zona Ospedale Maggiore, dove era stata segnalata la presenza di un venditore abusivo di piante. Sul posto infatti, disposta su di un’area verde, era presente una distesa di alberi in vaso, agrumi e piante da fiore.

In realtà, dopo alcune verifiche della documentazione, la persona era in possesso di una regolare autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro comune italiano, che però non consentiva di esercitare quel tipo di attività sul suolo bolognese. Al venditore veniva così contestato un verbale da 500 euro con il conseguente sequestro della merce, vale a dire 43 alberelli di agrumi, e 16 piante tra bouganville e felce.

In questi casi, normalmente, la merce sequestrata viene avviata alla distruzione, ma in considerazione del valore delle piante si sono subito attivate le procedure per devolvere tutto in beneficenza. E così è stato individuato l’Istituto Agrario Serpieri come soggetto destinatario della merce, con il coordinatore che ha messo subito a disposizione le serre della scuola, consentendo di mettere a dimora le piante in salute e pronte per essere impiegate dagli studenti nell’attività didattica.