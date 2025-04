Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 23 aprile 2025

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio temporalesco localmente intensi, che interesseranno in mattinata tutta la fascia appenninica e il settore più occidentale, in spostamento dal pomeriggio verso le zone centro-orientali della Regione. In serata, previsto esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite nella parte centro-orientale della Regione.

Temperature stabili, con le minime comprese tra 10/12 gradi sulla fascia appenninica e 13/14 in pianura; massime stabili comprese tra 20/23 gradi in pianura e 16/18 gradi sulla fascia appenninica. Venti in prevalenza deboli da direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)