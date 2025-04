Nuove idee per valorizzare gli spazi verdi della città: a San Lazzaro partono gli incontri di “Comunità creativa corale”

Dare ancora più valore agli spazi verdi pubblici attraverso nuove idee e proposte di sviluppo: è questo l’obiettivo di “Comunità Creativa Corale”, il ciclo di incontri partecipativi aperti a cittadini e associazioni nato per raccogliere idee e proposte concrete che abbiamo come comune denominatore la valorizzazione delle risorse ambientali presenti a San Lazzaro di Savena. Con il supporto di esperti, i partecipanti agli incontri di “Comunità Creativa Corale” potranno proporre laboratori a tema ambientale per i più piccoli, percorsi di costruzione collettiva per creare azioni di land art o orti urbani, co-progettare momenti per la valorizzare di produttori locali biologici e artigiani, passeggiate e tour guidati alla scoperta della biodiversità del territorio, ovviamente nel rispetto dei vincoli tecnici e amministrativi fissati dall’Amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio alle 19 in Sala di Città (ingresso su via Emilia 92) quando si svolgerà una vera e propria “Agorà” con l’obiettivo per tutti i partecipanti di cominciare ad individuare i temi e le azioni da proporre per valorizzare gli spazi verdi pubblici. In una fase successiva, con il supporto di tecnici del Comune, verrà effettuata una verifica di fattibilità delle proposte e una loro programmazione (fase Studio) e cui seguirà la creazione di un gruppo misto di cittadini e cittadine, tecnici e amministratori (fase Lab) che avrà il compito di fissare una graduatoria con le idee considerate più interessanti anche in base al numero di persone coinvolte e l’impatto su comunità fragili. Tutti gli incontri di Comunità Creativa Corale (il secondo appuntamento è previsto il 19 maggio sempre in Sala di Città con inizio alle 19) saranno coordinati dal collettivo Fair Brands e si svolgeranno in piccoli tavoli di confronto per facilitare la co-creazione dei progetti.

“L’obiettivo di questo percorso è quello di migliorare il benessere della nostra comunità e costruire insieme una visione condivisa degli spazi verdi comunali, rafforzando il senso di appartenenza e il dialogo tra i cittadini e istituzioni – spiega l’Assessore alla Partecipazione e Politiche sociali di Comunità – Vogliamo che questi incontri individuino dei progetti concreti e per questo abbiamo già individuato un budget attorno ai 5mila euro che servirà proprio per dare gambe e braccia alle idee che i cittadini con la loro creatività saranno in grado di proporre e portare avanti. A chiusura del percorso, infatti, i progetti saranno realizzati anche attraverso patti di collaborazione coinvolgendo proprio le comunità proponenti”. “Coinvolgere i cittadini nella fruizione degli spazi verdi è da sempre una caratteristica del nostro modo di operare – aggiunge la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente – Con l’iniziativa del 5 maggio, quindi, andiamo ad aggiungere un altro tassello a questo percorso con la consapevolezza che solo attraverso l’ascolto e la condivisione di idee si possano generare progetti realmente utili per il nostro territorio”. “Il percorso che partirà a San Lazzaro incarna in modo autentico l’etica del coinvolgimento e della partecipazione, elementi centrali di una comunicazione democratica e inclusiva, perfettamente allineata ai nostri valori e ai nostri principi – spiegano dal collettivo Fair Brands – L’obiettivo è quello di promuovere un percorso vivo, dove le idee si intrecciano, le visioni si contaminano e ogni voce contribuisce a costruire un racconto collettivo capace di generare valore culturale e sociale”.

Per partecipare agli incontri sarà necessario registrarsi attraverso un modulo online disponibile sul sito del Comune e raggiungibile a questo link.