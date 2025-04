Finalissima Green Game 2025: il “Cattaneo-Dall’Aglio” di Castelnovo alla conquista del titolo nazionale

È finalmente arrivato il momento più atteso del Green Game 2025: la Finalissima Nazionale che andrà in scena lunedì 5 maggio alle ore 10:00 al Palasport “Flaminio” di Rimini. Protagonisti, gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II grado provenienti da ogni angolo d’Italia.

Il percorso è iniziato lo scorso ottobre, con un coinvolgente road show che ha toccato “dal vivo” le scuole del Piemonte e, in modalità digitale, gli istituti del resto d’Italia. Un viaggio educativo che ha entusiasmato oltre 36.000 studenti.

Dopo una selezione attenta e rigorosa, la scuola che rappresenterà la provincia di Reggio Emilia alla Finale Nazionale è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cattaneo-Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025, insieme ai premi messi in palio per le prime tre scuole classificate: buoni per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la prima classificata, di € 500,00 per la seconda e di € 250,00 per la terza.

All’evento saranno presenti anche i rappresentanti dei Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, promotori del format e pilastri fondamentali del progetto. Con il loro impegno costante, il Green Game continua ogni anno a diffondere tra i giovani i valori della sostenibilità ambientale.

“Iniziative come il Green Game rappresentano una straordinaria opportunità per stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza ambientale e incoraggiare comportamenti sostenibili attraverso il gioco, la sana competizione e l’innovazione didattica – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea – Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che ogni anno coinvolge migliaia di studenti, promuovendo i valori del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti in modo efficace e dinamico. Un sentito ringraziamento va agli insegnanti, agli organizzatori e a tutte le scuole partecipanti per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati. Auguriamo il meglio alle finaliste, con la certezza che esperienze come questa lasciano un’impronta concreta nel percorso educativo delle nuove generazioni”.

Giunto alla dodicesima edizione, il Green Game conferma il suo successo, già consolidato nelle precedenti edizioni svoltesi in numerose regioni italiane, dalle Marche alla Sicilia, passando per Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Liguria e anche in versione digitale.

Il format è curato dagli esperti formatori di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, che con l’uso di strumenti innovativi e interattivi riescono a trasformare ogni incontro in un’esperienza formativa coinvolgente e memorabile.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.