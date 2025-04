Bologna, abbandono di rifiuti tossici e pericolosi: dopo tre anni di indagini, individuati i responsabili

Un’accurata indagine della durata di quasi tre anni, ha permesso alla Polizia Locale, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, di individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti pericolosi e tossici in un’area pubblica. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e 4 giugno del 2022, quando in un parcheggio pubblico alla periferia della città, un autoarticolato scaricò a terra un ingente quantitativo di rifiuti che dopo le analisi risultarono pericolosi e tossici, in pratica fanghi provenienti dalla bonifica di vasche per la galvanizzazione dei metalli.

L’intervento d’urgenza fu condotto dal personale della Polizia Locale insieme a tecnici di ARPAE. Da lì, è partita un’approfondita indagine, che sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ha consentito di risalire ai responsabili del grave reato. Si tratta di sei persone coinvolte a vario titolo, tutte rinviate a giudizio.

Con la conclusione di questa prima fase processuale, il Comune di Bologna è riuscito a recuperare i costi sostenuti per la bonifica dell’area, circa 40 mila euro.