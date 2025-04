Azienda USL di Modena: Una sanità amica dell’ambient

Meno consumi e sprechi per promuovere una sanità più ‘green’. E’ l’obiettivo alla base del progetto sugli ‘Ambulatori Verdi’, i cui promotori sono l’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Ospedale di Sassuolo Spa, l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE Modena), l’Associazione Culturale Pediatri, l’Ordine dei Medici e Chirurghi di Modena. Al percorso hanno aderito altre associazioni e istituzioni, tra cui l’Ente Parchi Emilia Centrale.

Protagonisti del nuovo percorso sono i professionisti sanitari – in particolare i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale e i servizi territoriali e ospedalieri – insieme alle associazioni, agli ordini professionali e alle istituzioni locali per dare un contributo concreto sul tema dell’ambiente, nell’ambito delle attività del Piano della Prevenzione regionale.

Si stima che i sistemi sanitari contribuiscano alle emissioni dei gas serra per circa il 4-5% a livello globale. In ambulatori e reparti vengono utilizzate sostanze chimiche potenzialmente tossiche, vengono prodotti rifiuti inquinanti, si contribuisce al consumo di energia. Mettere in atto alcune semplici indicazioni determina una riduzione dell’inquinamento.

Primo obiettivo è diffondere buone pratiche negli ambulatori e nei reparti ospedalieri per renderli più ecosostenibili: tra le azioni più importanti c’è l’utilizzo di materiali non tossici, la riduzione di consumi energetici e rifiuti e il potenziamento della raccolta differenziata. L’intento è quello di creare ambienti ‘green’ attraverso la sensibilizzazione degli operatori sanitari che lavorano nei reparti e negli ambulatori del territorio, favorendo anche una sensibilizzazione dei cittadini e dei colleghi sul tema.

Secondo obiettivo degli ambulatori verdi è promuovere un’educazione ambientale per i cittadini e le famiglie: mettere in atto buone pratiche, infatti, determina la riduzione dell’inquinamento. Inoltre, documentare queste scelte ai pazienti diventa uno stimolo importante per far acquisire comportamenti ecosostenibili e di rimando della salute. A ciò, si aggiunge la possibilità per i medici del territorio che aderiscono al progetto di fare ‘prescrizioni verdi’, ossia fornire indicazioni per stare a contatto con la natura e sensibilizzare le persone sul tema della cura del pianeta, in un’ottica di scambio e immersione totale nella natura.

I progetti per la comunità

Oltre alla sensibilizzazione e alle buone pratiche promosse dai professionisti sanitari del territorio, sono in corso di realizzazione alcuni progetti a favore della comunità, sempre in tema ‘green’. Insieme alla rete locale delle Biblioteche comunali, nell’ambito del progetto ‘Nati per leggere’, è stata redatta per esempio una bibliografia dal titolo ‘Pensiamo verde’ dove genitori, bambini e ragazzi, possono trovare una raccolta di testi per approfondire il tema ambientale.

Un gruppo di ostetriche della provincia di Modena sta inoltre lavorando alla realizzazione della ‘Valigia verde della nascita’, un insieme di suggerimenti, di prodotti alternativi ai comuni prodotti usa e getta altamente inquinanti, destinati ai neo-genitori che frequenteranno i corsi preparto. Sempre nell’ambito del progetto, è stato creato un decalogo per i genitori relativo all’alimentazione ecosostenibile.

“Riteniamo molto importante dare un contributo concreto per rendere il nostro pianeta più sostenibile – dichiara Martino Abrate dell’Associazione Medici per l’Ambiente -. La realtà di tutti i giorni ci impone di fare azioni concrete mettendo insieme le forze dei nostri territori, a partire da noi come professionisti”.

“Possiamo fare molto per l’ambiente come pediatri di libera scelta sul territorio – aggiunge Ilaria Mariotti dell’Associazione Culturale Pediatri – perché ogni giorno vediamo tante famiglie e il nostro contributo può essere importante. In particolare facendo prescrizioni verdi desideriamo sensibilizzare le persone al rapporto di cura reciproca derivante dalle immersioni in natura. La ‘Planetary Health’ ci insegna infatti che non può esistere salute umana senza la salute del nostro pianeta”.