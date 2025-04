Auto fuori strada a Montecchio: un morto ed un ferito

Un 48enne ha perso la vita mentre un altro uomo di 35 anni ha riportato ferite di media gravità, e si trova ricoverato al Santa Maria Nuova di Reggio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 in via Ungaretti a Montecchio Emilia. Per cause in corso di accertamento, l’autovettura sulla quale viaggiavano i due è uscita di strada finendo in un campo e intrappolando nell’abitacolo gli occupanti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.