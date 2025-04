2.523 persone identificate e 1.451 veicoli controllati dai carabinieri bolognesi tra Pasqua e Pasquetta

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 2.523 persone e controllato 1.451 veicoli, durante i controlli del territorio, in occasione delle festività pasquali che hanno richiamato la presenza di numerosi visitatori nelle principali piazze, a Bologna e in Provincia.

Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli in transito lungo le arterie stradali e nei confronti di alcuni automobilisti che hanno violato il Codice della Strada, mettendo in pericolo la propria e altrui incolumità, sono state elevate 45 sanzioni. Centinaia i posti di controllo messi in atto dai Carabinieri, costantemente collegati con le Centrali Operative di Bologna, Imola, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Vergato che hanno coordinato i servizi via radio e garantito una risposta rapida alle richieste di soccorso dei cittadini.