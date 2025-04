Lucchini “Centralità dell’Italia nel dialogo tra Stati Uniti ed Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “AmCham Italy accoglie con grande favore la visita ufficiale in Italia del Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che in questi giorni ha incontrato i vertici istituzionali italiani e il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin, affrontando temi centrali come la sicurezza globale, la cooperazione economica e la libertà religiosa. La sua presenza conferma la centralità dell’Italia nel dialogo strategico tra Stati Uniti ed Europa e testimonia la solidità dell’amicizia che lega i nostri due Paesi”. Così il presidente di AmCham Italy, Stefano Lucchini, che ha dato il benvenuto al Vicepresidente USA JD Vance in Italia, congratulandosi per l’incontro tra la Presidente Meloni e Donald Trump a Washington.

“In un momento di crescente complessità internazionale – ha sottolineato -, la visita del Vicepresidente Vance rafforza il valore della relazione transatlantica e rilancia il confronto su dossier strategici che spaziano dai dazi alla sicurezza energetica, dalla tecnologia alla difesa. Allo stesso modo, desidero esprimere apprezzamento per il recente incontro a Washington tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Donald Trump, che ha riportato al centro dell’agenda politica il concetto di ‘special relationship’ tra Italia e Stati Uniti. E’ stato un segnale chiaro della volontà di entrambi i leader di rilanciare un rapporto privilegiato fondato su valori condivisi e obiettivi comuni. AmCham Italy continuerà a promuovere il dialogo tra Italia e Stati Uniti e a sostenere il ruolo delle imprese come motore di innovazione, crescita e coesione internazionale. In una fase cruciale per la ridefinizione degli equilibri globali, il contributo del mondo economico sarà essenziale per costruire ponti, rafforzare alleanze e generare sviluppo sostenibile su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).