Derubato in zona stazione a Reggio mentre tenta di acquistare sostanza stupefacente

Disavventura per un 44enne reggiano che ieri si è recato nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, con il probabile intento di acquistare sostanza stupefacente, venendo derubato da uno straniero subito identificato dai Carabinieri.

I fatti risalgono al primo pomeriggio intorno alle 13.00, quando l’uomo ha notato nei pressi di via Don Alai una persona che riteneva essere un presunto spacciatore. Avvicinatosi per effettuare l’acquisto, il 44enne ha mostrato una banconota da 50 euro all’individuo, il quale, con gesto fulmineo, ha strappato il denaro dalle mani dell’uomo dandosi immediatamente alla fuga. La vittima ha quindi allertato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia, che ha immediatamente avviato le ricerche in zona.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e al supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti a rintracciare e fermare un 28enne originario del Burkina Faso, senza fissa dimora, ritenuto il presunto autore del furto. L’uomo è stato accompagnato in caserma per le verifiche del caso. Successivamente, il 44enne ha formalizzato la denuncia riconoscendo in apposita seduta di individuazione fotografica il presunto autore nell’uomo fermato dai Carabinieri. Alla luce di quanto sopra i carabinieri della sezione radiomobile, grazie anche all’esame dei video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, posizionate nell’area oggetto del furto, acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti del 28enne, e con le accuse di furto con strappo lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.