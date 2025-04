Cielo nuvoloso con possibili deboli precipitazioni in mattinata più probabili sulle aree appenniniche centro-occidentali. Dalle ore pomeridiane parziali schiarite sulle pianure con nuvolosità cumuliforme lungo le aree appenniniche associata a rovesci o temporali più probabili lungo i rilievi della Romagna in esaurimento serale. Temperature minime in aumento, attorno a 11/13 gradi; massime in diminuzione, comprese tra 17 e 21 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)