Monteveglio: trattore si ribalta, morto un uomo

Un anziano è morto, schiacciato dal peso di un trattore. E’ successo ieri sera poco dopo le 18:00 in via Cassola, località La Muffa, a Monteveglio in Val Samoggia. L’uomo stava lavorando alla guida del mezzo agricolo quando, per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato, schiacciandolo. Nonostante l’intervento dei sanitari e dei Vigili del fuoco con diverse squadre per l’uomo, 75enne, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.