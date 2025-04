Il Club granata smentisce categoricamente quanto riportato e ripreso in data odierna da organi di informazione nazionali in merito alla guida tecnica della Prima Squadra.

“Mister Dionigi non è in discussione e sarà l’allenatore della Reggiana sicuramente fino al termine della stagione – dichiara il presidente, Carmelo Salerno – Anzi, siamo così soddisfatti del lavoro che sta portando avanti con passione, professionalità e impegno, che ci auguriamo di potere proseguire questo percorso con lui per ancora tanti anni”.