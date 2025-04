Maltempo. Scorre lenta, ma costante la piena del Po: il colmo ha superato Piacenza, con il livello più alto dal 2019 a oggi, ed è atteso in serata nel parmense e nel reggiano

Prosegue lento, ma costante il transito del colmo della piena del Po nel territorio emiliano-romagnolo. Il grande Fiume ha toccato attorno alle 8 di mattina la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi, e in queste ore sta defluendo lungo il tratto parmense. Secondo le stime di Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, nelle prossime 24 ore il Po supererà la soglia rossa a Casalmaggiore, Boretto e Borgoforte, lungo il confine tra Emilia-Romagna e Lombardia. A essere interessate sono le aree golenali.

A questo proposito, è stata confermata per domani l’allerta rossa nella pianura piacentina e parmense, e anche nella pianura reggiana di Po. Mentre nella pianura e nella costa ferrarese, in prossimità del Delta, l’allerta sarà arancione. Non si prevedono fenomeni meteorologici significativi, ma sono comunque attesi rovesci e temporali dalle ore pomeridiane, in attenuazione dalla serata. L’Agenzia regionale di Protezione civile e Aipo seguono minuto per minuto il deflusso della piena. A Bologna resta aperto il Cor, il Centro operativo regionale.

A Piacenza lo spiegamento di forze per contenere la piena è stato massiccio: una sessantina i volontari intervenuti nella notte e 50 da stamattina. Complessivamente saranno oltre 100 i volontari intervenuti nelle 24 ore a Piacenza, oltre ai tecnici dell’Agenzia provinciale di Protezione civile e di Aipo, il supporto dei gruppi locali di Calendasco, Castelvetro e Castel San Giovannini, alcune imprese specializzate, Anpas e la Croce rossa. Circa una trentina gli evacuati, tutti in zona golenale, per precauzione. Gli interventi sono stati tre, per contenere allagamenti che non hanno coinvolto abitazioni: tamponate con sacchi di sabbia due chiaviche e un fontanazzo in località Mortizza, a Calendasco.

