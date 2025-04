Trovata a bordo di un’auto rubata nella notte precedente: denunciata 38enne dalla Polizia di Stato reggiana

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 aprile, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuta nei pressi di via Gioia a seguito di una segnalazione, effettuata da un residente della zona, che riferiva della presenza di un’auto in strada con tre soggetti a bordo visibilmente alterati.

Giunti sul posto, gli agenti intercettavano immediatamente l’auto sospetta segnalata che, nel contempo, si era spostata in una via limitrofa. Al momento dell’arrivo della Volante due soggetti scappavano a piedi mentre il terzo non riusciva nell’intento e veniva prontamente bloccato.

Si trattava di una 38enne italiana, nota per diversi precedenti di polizia legati verosimilmente al suo stato di tossicodipendenza, che non riusciva a fornire giustificazioni in merito al suo tentativo di fuga e a quello degli altri soggetti con cui viaggiava.

A quel punto gli operatori effettuavano dei controlli sull’autovettura rintracciata e appuravano che la stessa fosse stata rubata nella notte precedente risultando, infatti, con il blocco accensione forzato.

In virtù di quanto sopra, la 38enne veniva condotta presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso con ignoti.

L’auto recuperata, dopo aver effettuato tutti i rilievi necessari, veniva restituita al legittimo proprietario.