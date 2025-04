L’atleta paralimpica Ana Maria Vitelaru e le uova solidali di Apro donano un sorriso ai piccoli degenti della Pediatra del Santa Maria Nuova

La campionessa di handbike Ana Maria Vitelaru, medaglia di bronzo ai giochi Olimpici di Parigi dello scorso anno, in occasione delle imminenti festività pasquali, ha voluto regalare un sorriso a bambine e bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Ieri l’atleta paralimpica ha portato di persona le Uova di Cioccolato Solidali di APRO Ets per manifestare attenzione e vicinanza speciale per coloro che affrontano una malattia, associando i ringraziamenti e il supporto morale all’intera equipe del reparto.

Ad accogliere e ringraziare l’atleta, accompagnata dai consiglieri Iva Manghi e Amos Vezzani di Apro, era la dott.ssa Anna Lasagni, il coordinatore infermieristico Danilo Ignone e la dott.ssa Pasquina La Torre in rappresentanza della Direzione medica ospedaliera.

Da oltre 40 anni Apro Ets supporta la Sanità Reggiana con la raccolta di fondi, sinora oltre 8 milioni di euro, grazie ai quali è stato finanziato l’acquisto di innovative tecnologie diagnostiche e terapeutiche, oltre a importanti progetti di ricerca e di formazione del personale.

APRO esprime un sentito ringraziamento ad Ana Maria “campionessa nello sport e donna straordinaria che, con costanza, è impegnata da anni in ambito sociale”.

Altrettanta gratitudine viene espressa dalla Direzione “per il bel messaggio di speranza e determinazione rivolto ai bambini e alle loro famiglie, senza tralasciare il fatto che nell’aver scelto di donare uova solidali l’intera comunità potrà godere dei preziosi acquisti che Apro farà a sostegno della sanità pubblica”.

Fondamentale per la riuscita di questa splendida iniziativa la collaborazione dei colleghi di lavoro di Ana Maria e il sostegno di aziende quali System3 Srl di Gualtieri, Taroni- Forniture per il mondo del formaggio, Ferretti International, Lacertosus, Distribution Natwork – Sistemi poliuretanici, Baldi e Partners, BB Packaging Srl e la Polizia Penitenziaria di Parma, che hanno contribuito alla donazione di oltre 170 uova solidali, non solo per i bambini della pediatria, ma anche in molti altri contesti, contribuendo in modo significativo ai progetti di Apro.