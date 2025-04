CRI Sassuolo, corso B.L.S.D. per il personale della Guardia di Finanza: formazione congiunta per una comunità più sicura

Prosegue il percorso di collaborazione tra il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana e le Forze dell’Ordine del territorio. Nei giorni scorsi, il personale della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassuolo ha preso parte a un corso di formazione B.L.S.D. (Basic Life Support and Defibrillation), con l’obiettivo di acquisire competenze fondamentali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza sanitaria.

L’attività, condotta da istruttori C.R.I. qualificati, rientra in un più ampio progetto volto a promuovere la diffusione delle manovre salvavita tra le istituzioni, in un’ottica di responsabilità condivisa e presidio attivo del territorio. Durante il corso, i militari hanno appreso le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore

semiautomatico (D.A.E.), strumenti indispensabili per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

“Investire nella formazione delle Forze dell’Ordine significa rafforzare concretamente la capacità di risposta alle emergenze sul territorio”, ha dichiarato Samuele Ciccarelli, Commissario del Comitato C.R.I. di Sassuolo. “Questa sinergia interistituzionale ci permette di costruire una rete di protezione ancora più solida, a beneficio dell’intera comunità”.

Sulla stessa linea anche il Capitano Massimiliano Carrieri, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassuolo: “Disporre di personale formato e qualificato nelle tecniche di primo soccorso è un valore aggiunto per la nostra attività quotidiana. Significa essere pronti a intervenire non solo a tutela della sicurezza economicofinanziaria,

ma anche per la salvaguardia della vita umana, in ogni momento e contesto”.

Il Comitato C.R.I. di Sassuolo rinnova il proprio impegno nel diffondere la cultura del primo soccorso e nella costruzione di alleanze operative con le istituzioni locali, per una società sempre più consapevole e resiliente.