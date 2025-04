Campogalliano, celebrazioni e iniziative nell’80° anniversario della Liberazione

Campogalliano celebra l’80° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative cariche di significato, dal corteo nei luoghi simbolo della Resistenza alle letture degli studenti, dalla camminata per la pace alla presentazione del libro “L’invasor”.

Ad aprire il programma di iniziative, mercoledì 23 aprile, sarà l’omaggio ai caduti delle due guerre con la deposizione delle corone presso le lapidi del Municipio, il Monumento alla Resistenza, il Sacrario ai caduti del cimitero, il murale della scuola primaria e i cippi. Al corteo, che partirà alle 11 dal Municipio, parteciperanno le autorità cittadine, l’Anpi e i cittadini.

L’omaggio ai caduti proseguirà giovedì 24 aprile nelle scuole. Alle 9.30 ci sarà l’incontro tra le ragazze e i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria “Guglielmo Marconi” e Luigi Nascimbeni, esperto di storia locale e autore del volume “Campogalliano 1940-1945: c’eravamo anche noi!”. La mattinata proseguirà alle 10.30 con la deposizione dei fiori al murale della scuola, al sacrario e al Monumento alla Resistenza, per concludersi alle 11.30 con letture di poesie e testimonianze davanti al Municipio, e la deposizione dei fiori presso la lapide in ricordo dei caduti.

Domenica 27 aprile, dopo la Messa delle 10 nella chiesa di Sant’Orsola in suffragio ai caduti di tutte le guerre, avrà luogo la camminata per la pace, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione e la fine del secondo conflitto mondiale. Il ritrovo è previsto alle 15 nel parcheggio della scuola primaria, poi tappa al sacrario dei caduti al cimitero e arrivo a Casa Berselli, seguendo il tragitto della ciclabile di via Madonna verso i Laghi. Il pomeriggio proseguirà alle 17 a Casa Berselli con i “tamburi di pace” di Anna Palumbo e l’aperitivo a cura del circolo “Goldoni” aperto a tutta la comunità.

La Resistenza al femminile, fatta di un’opposizione popolare e scelte coraggiose, è il tema forte di lunedì 28 aprile, con la presentazione de libro “L’invasor” di Franca Gualtieri, alle 18 presso il circolo “La Quercia”. In dialogo con Giulia Domati, responsabile della biblioteca Berselli, l’autrice presenterà il suo romanzo, la storia di Aida ed Elvira, due amiche che durante la guerra si sono unite alla resistenza rischiando la loro vita e quella dei loro cari.

A chiudere il programma di iniziative, il “Viaggio nei luoghi della Memoria”, in calendario da giovedì 1 a sabato 3 maggio, che vedrà bambine e bambini delle classi quarte e quinte della scuola Marconi, ragazze e ragazzi della scuola secondaria o residenti nati dal 2006 al 2015, in visita a Colmar e Strasburgo, con tappe al campo di concentramento di Natzweiler-Struthof, al Parlamento europeo e al Memoriale Alsazia-Mosella.