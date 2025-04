Tram Bologna: cambio d’assetto per i cantieri del centro storico e della zona Fiera

L’agenda di aprile è particolarmente serrata per i cantieri del tram. Nei prossimi giorni, in sequenza, in centro storico cambierà la configurazione dei cantieri di via Indipendenza e via San Felice, mentre in zona della Fiera si comincerà ad operare all’incrocio di via Serena con viale Aldo Moro, e a seguire, da giugno, sull’intersezione con via Stalingrado.

Centro storico

A partire da mercoledì 23 aprile i lavori in via San Felice, già avviati nel tratto compreso tra la Porta e via della Grada, si estenderanno fino a via dell’Abbadia, comportando la chiusura completa del segmento ad eccezione degli incroci, come preannunciato. Gli autorizzati alla Ztl potranno sfruttare la corsia di via Riva Reno recentemente riaperta per raggiungere piazza Azzarita e poi, proseguendo in direzione Lame, immettersi in via dell’Abbadia, dove sarà temporaneamente invertito il senso di marcia nel tratto finale, consentendo la riconnessione con via San Felice.

È invece posticipata di qualche giorno, al 28 aprile, la riapertura di via Ugo Bassi al traffico veicolare e ai bus in conseguenza delle piogge che hanno rallentato il consolidamento delle malte.

Con la riapertura di Ugo Bassi ad auto e bus cambierà anche l’assetto del cantiere di via Indipendenza. Il primo tratto, tra Ugo Bassi e via del Monte, rimarrà libero dai lavori, come allo stato attuale, mentre nella successiva porzione fino a via Volturno si procederà con una chiusura completa della carreggiata da portico a portico.

Proseguendo verso la periferia, nel segmento da via Marsala a via Righi, il cantiere si sposterà sul lato sinistro della strada, lasciando una corsia carrabile a senso unico in uscita dal centro. Infine, nel tratto successivo fino a via Irnerio, il cantiere continuerà ad occupare il lato destro di via Indipendenza, garantendo comunque una corsia in direzione viali.

Questi cambiamenti comporteranno una riorganizzazione della viabilità in via Righi (che diventerà a doppio senso) e nelle vie afferenti, così come in piazza VIII Agosto. In prossimità dell’incrocio Indipendenza/Righi saranno inoltre disegnate nuove strisce gialle riservate al carico e scarico e ai taxi.



I cantieri in zona Fiera

I lavori sull’intersezione Aldo Moro/Serena prenderanno il via giovedì 24 aprile interessando tutta l’area dell’incrocio. Via Serena diventerà di conseguenza a fondo cieco, con l’istituzione di un senso unico alternato a vista per garantire ai residenti l’accesso ai passi carrai. La circolazione su viale Aldo Moro rimarrà al contrario invariata rispetto all’attuale stato dei lavori, con una corsia per senso di marcia nella parte nord della carreggiata. Nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, si renderà necessario un ulteriore restringimento della carreggiata, all’altezza di piazza Imbeni, nel tratto indicativamente compreso tra Piazza della Costituzione e via Serena, che verrà gestito con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da semaforo.

Nel corso dei lavori gli attraversamenti pedonali e ciclabili saranno mantenuti, con possibili spostamenti o modifiche temporanee in base alle esigenze del cantiere. La conclusione dei lavori su questo incrocio è prevista per i primi giorni di settembre.

L’intervento, lo ricordiamo, riguarda un nodo cruciale dell’infrastruttura, che permetterà al tram di raggiungere la zona Fiera e il parcheggio Michelino o di svoltare in via Serena, per proseguire la sua corsa verso San Donato e il Pilastro.

L’incrocio Stalingrado – Aldo Moro

È atteso per la seconda metà di giugno, invece, l’intervento nell’intersezione tra via Liberazione, Aldo Moro e Stalingrado. Di conseguenza, fino a metà agosto, il traffico sarà consentito solo nella parte nord della carreggiata, permettendo da viale Aldo Moro l’immissione in via Liberazione e la svolta verso la periferia. Percorrendo via Stalingrado, provenendo da nord, sarà invece obbligatorio immettersi in via Liberazione.

Lungo la via Emilia: Santa Viola e Borgo Panigale

È prevista per il 22 aprile anche una piccola modifica al cantiere di via Emilia Ponente in Santa Viola. L’area dei lavori si allungherà oltre l’incrocio con via Battindarno e via della Ferriera, occupando la parte centrale della carreggiata senza alterare l’assetto della viabilità. L’operazione, funzionale per la realizzazione della vasca tranviaria e la rimodulazione dell’incrocio (che da progetto diventerà una rotonda ovoidale), consentirà di anticipare il passaggio nella terza fase dei lavori, con il ripristino del doppio senso di circolazione in tutto il tratto fino al Pontelungo.

Da maggio, invece, verrà istituito il senso unico in direzione periferia in via M.E. Lepido da via Caduti di Amola fino a via Jahier. Un assetto della viabilità definitivo, mantenuto anche con il tram in funzione, che potrà contare anche sulle nuove bretelle di immissione in viale de Gasperi da via Caduti di Amola e via Bragaglia, appena aperte.