Il programma solierese per l’80° anniversario della Liberazione

La tradizionale biciclettata lungo il percorso dei cippi dei partigiani caduti e la giornata “Per la Pace e la Resistenza” ad Habitat sono gli appuntamenti più attesi della Festa della Liberazione promossa dal Comune di Soliera, in occasione dell’80° anniversario del 25 aprile 1945.

Le celebrazioni dell’80° prendono il via giovedì 24 aprile con la proiezione del film di Mauro Bolognini “Libera, amore mio!” alle ore 21 al Nuovo Cinema Teatro Italia.

Nel programma predisposto dal Comune di Soliera con il Comitato Antifascista spicca, venerdì 25 aprile, il giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti. Il ritrovo e la partenza saranno dalla Casa della Comunità di Soliera in via Roma 104, dove alle 14.30, alla presenza della sindaca Caterina Bagni sarà scoperta la targa di intitolazione della struttura ad Aude Pacchioni. Seguirà la consueta biciclettata con rientro, alle 18.00 in piazza Sassi per il concerto del Corpo bandistico Bruno Lugli.

Domenica 27 aprile sarà Habitat, il centro culturale di via Berlinguer 201, ad ospitare un’intera giornata di festa, celebrazione e riflessione intorno al valore di questa ricorrenza del nostro calendario civile. A partire dalle 11 si comincerà con un reading intitolato “Aude e le altre. Testimonianze delle partigiane della I° zona” a cura del Centro documentazione donna con Anpi provinciale Modena, Istituto Storico di Modena e Comune di Soliera.

Seguirà il “Pranzo Resistente” a cui è possibile prenotarsi al 3496713764.

A partire dalle 14.30 comincerà la maratona musicale aperta dal coro dei Violenti Piovaschi, per proseguire con i Fattore Rurale e i Meganoidi. Ingresso gratuito.

Domenica 4 maggio, a partire dalle 9, il bocciodromo di piazzale Loschi sarà teatro della gara di bocce 41° Trofeo commemorativo della Resistenza.

Per maggiori informazioni sul programma: 059.568545.