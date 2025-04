Be Part of It: la bellezza di Modena vince due premi nazionali

Modena conquista il palcoscenico nazionale della comunicazione con la campagna “Modena Patrimonio Mondiale – Be Part of It”, aggiudicandosi nella serata di ieri mercoledì 16 aprile due importanti riconoscimenti che ne certificano la qualità e l’efficacia.

Il progetto, promosso dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena in collaborazione con Modenatur, i Musei del Duomo e il Coordinamento del Sito Unesco, ha vinto il Touchpoint Identity Award nella categoria System Identity, per aver costruito un brand solido e coerente, capace di farsi pilastro strategico della promozione culturale. Inoltre, ha conseguito l’oro al The PRize, il premio dedicato alle Relazioni Pubbliche, nella categoria Cultural City Branding, grazie a una narrazione di forte impatto, in grado di valorizzare il territorio e di attrarre nuovi pubblici.

Un doppio riconoscimento che celebra un progetto in cui convivono rigore culturale e slancio creativo, mettendo al centro uno dei cuori pulsanti del patrimonio italiano: il sito Unesco di Modena, con la Cattedrale romanica, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dal 1997.

La campagna si distingue per un’identità visiva ispirata alle forme e ai dettagli architettonici del sito Unesco, rielaborati in chiave moderna per dialogare con pubblici diversi e coinvolgere attivamente cittadini e visitatori. “Be Part of It” non è solo un invito: è un’esortazione a partecipare a un’eredità collettiva viva, che racconta l’anima storica della città attraverso un linguaggio attuale.

Il progetto è stato sviluppato da Studiowiki e Integra Solutions, agenzie associate a UNA – Aziende della Comunicazione Unite – che hanno unito competenze in grafica, storytelling, produzione video e comunicazione digitale. La campagna è stata diffusa sui principali canali digitali nazionali: social network, motori di ricerca, piattaforme video e strumenti di marketing turistico.

L’iniziativa fa parte del programma biennale di valorizzazione del sito Unesco di Modena e della città creativa Unesco per le Media Arts. È sostenuta dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo dedicato ai Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.

“È stata una grande emozione ricevere il primo premio della categoria Cultural City Branding”, spiega Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Promozione della Citta e Turismo del Comune che ha ritirato all’Ara Pacis di Roma il premio consegnato nell’ambito del The PRize. “Si tratta di un riconoscimento importante per una campagna di promozione turistica sfidante: promuovere il sito Unesco di Modena con linguaggi e strumenti nuovi, allo stesso tempo rispettosi dell’identità del patrimonio. Modena si conferma così non solo custode di un patrimonio millenario, ma anche protagonista contemporanea della comunicazione culturale.”