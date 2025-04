A Correggio lo sport torna protagonista tra i banchi di scuola

Dopo un lungo periodo di assenza, torna finalmente a Correggio uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti: il torneo sportivo interscolastico, una tradizione che da sempre accende entusiasmo, spirito di squadra e sana competizione tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio.

Nel corso degli ultimi giorni, decine di studenti si sono sfidati con passione e impegno in tre discipline: calcio a cinque, pallacanestro e pallavolo. Un’occasione preziosa per mettersi alla prova, ma anche per costruire legami tra coetanei provenienti da realtà scolastiche differenti, nel segno della condivisione e del rispetto reciproco.

Le finali si sono svolte nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile presso il Palazzetto dello Sport di Correggio, davanti a un pubblico partecipe e caloroso. A conquistare il primo posto nel calcio a cinque è stato l’Istituto Tecnico “Luigi Einaudi”, mentre il Liceo “Rinaldo Corso” ha dominato sia nella pallacanestro che nella pallavolo. Da segnalare anche le ottime prestazioni del Convitto Nazionale “Rinaldo Corso” e dell’Istituto “San Tomaso”, che hanno contribuito con entusiasmo e competitività al successo della manifestazione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Correggio, l’Ufficio Sport di ISECS, i docenti referenti degli Istituti superiori, gli educatori del progetto DROP della Cooperativa Accento e il Tavolo dei Rappresentanti di Istituto, che hanno lavorato insieme per riportare lo sport al centro della vita scolastica.

A coronare la giornata di festa, grazie al contributo del cinema Cinepiù di Correggio, tutti gli atleti delle squadre vincitrici riceveranno in omaggio biglietti gratuiti, come riconoscimento simbolico del loro impegno e della loro passione.

Un ritorno atteso e fortemente voluto, che ha ribadito il valore dello sport come strumento educativo, di aggregazione e crescita per le giovani generazioni.