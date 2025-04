80° anniversario della Liberazione: una doppia mostra a cura di Asmer per celebrare la Memoria

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, l’Associazione Studi Militari Emilia Romagna (ASMER), con il Patrocinio del Comune di Sassuolo e il finanziamento della Regione Emilia – Romagna (ai sensi della l.r. 3/16), promuove un’interessante esposizione per celebrare questa importante ricorrenza della storia nazionale e locale.

La mostra, dal titolo “1945-2025: 80 anni dalla Liberazione di Sassuolo”, sarà inaugurata mercoledì 23 aprile alle ore 18.30 presso la Sala matrimoni del Comune di Sassuolo con accesso dal cortile di via del Pretorio, alla presenza delle autorità comunali e della cittadinanza.

L’esposizione, inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni del Comune di Sassuolo, propone un percorso storico e visivo che racconta la Liberazione della città, con uno spaccato anche sui territori reggiani confinanti come Baiso e Veggia, attraverso documenti, fotografie e materiali d’epoca. Una narrazione coinvolgente, capace di restituire la complessità e l’umanità di quegli eventi fondamentali per la costruzione della Repubblica.

“Sono trascorsi 80 anni dalla fine del periodo più buio che l’Italia abbia mai attraversato. Ottant’anni fa tantissimi uomini e donne decisero di unirsi per ribellarsi alla tirannia e all’odio del nazi-fascismo per poter consentire a noi, oggi, di essere liberi.

Ricordarli non è solo un dovere, è la missione che ognuno di noi ha il compito di portare avanti per le nuove generazioni: affinché ciò che è stato non si ripeta mai più. Per questo ringrazio ASMER che ha voluto contribuire, con questa mostra, agli appuntamenti che abbiamo organizzato per celebrare l’anniversario ed invito tutti a visitare la Sala Matrimoni del Comune per ammirare una mostra che racconta molto di più di quanto dice”, commenta Federico Ferrari, assessore alla Cultura sassolese.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile nei giorni e nelle date indicate:

23 aprile – inaugurazione alle ore 18:30

25, 26 e 27 aprile – aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30

1° maggio – aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30

4 maggio – aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30

10 maggio – aperto dalle 10:00 alle 13:00

11 maggio – aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30

In parallelo, presso la sede dell’associazione, in via Emilia Centro, 221 – Modena, sarà allestita una seconda esposizione tematica dedicata agli oggetti nominali della Campagna d’Italia: effetti personali e cimeli appartenuti ai soldati di entrambi gli schieramenti, ciascuno portatore di una storia individuale che si intreccia con la grande storia collettiva.

La mostra sarà visitabile nei seguenti giorni e orari:

22, 23 e 24 aprile – ore 9:00 – 13:00 (solo su prenotazione e riservato alle visite scolastiche)

25, 26 e 27 aprile – ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

28, 29 e 30 aprile – ore 9:00 – 13:00 (solo su prenotazione e riservato alle visite scolastiche)

Due mostre, due percorsi paralleli, per restituire un quadro più ampio e sfaccettato della guerra e della Liberazione.

****

ASMER – Associazione Studi Militari Emilia Romagna

Fondata nel 2016, ASMER è un’associazione di promozione sociale con sede a Modena. Si occupa di ricerca, conservazione e divulgazione della storia militare, con particolare attenzione alla memoria materiale: documenti, uniformi, oggetti e testimonianze orali. L’Associazione promuove mostre, conferenze, attività didattiche e collabora con Enti pubblici e privati per valorizzare il patrimonio storico legato ai conflitti del Novecento.