25 Aprile a Sasso Marconi

La città di Sasso Marconi celebra l’80° anniversario della Liberazione con una serie di eventi organizzati in collaborazione con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e alcune associazioni del territorio.

Si comincia giovedì 24 aprile con l’apertura della mostra “La II Guerra Mondiale a Sasso Marconi”. Una retrospettiva curata dal Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” per ripercorrere le vicende del periodo bellico sul territorio di Sasso Marconi attraverso fotografie, video, cimeli e documenti d’epoca. La mostra, allestita nella Sala comunale Renato Giorgi, sarà visitabile fino a domenica 27 aprile in orario 10.30-19.30. Ingresso gratuito.

La giornata di venerdì 25 aprile si apre con la commemorazione di partigiani e antifascisti caduti per mano dei nazisti: prevista in mattinata la deposizione di corone presso i cippi distribuiti sul territorio.

Nel pomeriggio, le celebrazioni ufficiali in Piazza dei Martiri della Liberazione.

Si comincia alle 16.00 con gli interventi istituzionali del sindaco Roberto Parmeggiani e dei rappresentanti della locale sezione di ANPI. Si prosegue poi con un momento di spettacolo: sul palco della piazza salirà l’attore bolognese Stefano Bicocchi, in arte Vito, per portare in scena “Bello Ciao”, monologo che tratta in chiave comica della Resistenza. Uno spettacolo dedicato alle donne protagoniste della Lotta di Liberazione e costruito su una serie di monologhi di Maurizio Garuti, in cui esperienze reali – come la vicenda di Irma Bandiera, trucidata a Bologna nel ’44 – si mescolano con storie inventate.

Dopo lo spettacolo ci si sposta in corteo nel vicino Giardino della Memoria per rendere omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona. Al termine, rientro in piazza – dove sarà funzionante il punto ristoro di Pro Loco Borgo Fontana – per chiudere i festeggiamenti con il concerto dei musicisti della scuola “Music Factory” di Sasso Marconi.

Alle 14, dalla piazza cittadina parte inoltre “Memoria in Cammino”, trekking che porterà i partecipanti a visitare due luoghi simbolo della Resistenza come il borgo di Colle Ameno (che durante la II Guerra Mondiale fu sede di un campo di concentramento e smistamento civili) e Rio Conco, teatro dell’eccidio dell’8 settembre 1944. La camminata, inserita nel cartellone del Festival Narrativo del Paesaggio, è gratuita, ha una durata di circa 3 ore ed è adatta a tutti.