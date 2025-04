Uova di cioccolata in Pediatria a Modena, nuove donazioni

Settimana di Pasqua all’insegna della generosità per i bambini ricoverati nella Degenza Pediatrica del Policlinico di Modena. Nei giorni scorsi infatti il reparto diretto dal Professor Lorenzo Iughetti ha ricevuto nuovi gesti di solidarietà e vicinanza da parte della cittadinanza e del volontariato.

In queste ore sono venuti i volontari dell’Associazione Operatori Radio Modena di Nonantola che svolge volontariato di Protezione Civile. Hanno portato una cinquantina di uova per bambini e bambine grazie al contributo del Supermercato Conad di Nonantola, al Conad Il parco di Modena e alla Dolcem di Modena.

Sara Enea, Gianpiero Camelia, Calogero Gulotta, autori del libro “Ciò che non si vede” che racconta un’esperienza in Oncoematologia Pediatrica del Policlinico, hanno donato uova di Pasqua acquistate da ASEOP grazie a parte dei proventi del libro, recentemente presentato al Centro Servizi di UNIMORE in collaborazione con AOU. Gli autori erano accompagnati da Elena Ravera di ASEOP e sono stati accolti da Giovanni Palazzi, medico dell’Oncoematologia Pediatrica e Maria Chiara Mori maestra della Scuola Ospedaliera Giacomo Grossi IC6.