Una squadra operativa dei Carabinieri a Castelfranco Emilia

«L’arrivo della Squadra Operativa di Supporto da Bologna è un segnale positivo e coerente a ciò che è stato deciso nel Comitato Ordine Sicurezza Pubblica e per questo ringrazio sentitamente tutto il Comitato ed l‘Arma dei Carabinieri per l’attenzione rivolta al nostro Territorio. Questo a conferma che il nostro territorio servono più militari di supporto anche ai comuni limitrofi. Ma questo non basta, e auspichiamo venga rivisto il parere negativo dell’Arma dei Carabinieri sull’elevazione a Compagnia della Tenenza, anche alla luce della lettera aperta che abbiamo indirizzato al presidente Mattarella qualche giorno fa».

Così Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, commenta l’arrivo della cosiddetta SOS, la squadra operativa di supporto inviata dai Carabinieri di Bologna. Si tratta di un dispositivo a supporto dei Militari della Tenenza che presidiano punti nevralgici del territorio. Questi sono, prosegue Gargano, «segnali sicuramente positivi, che vanno accolti con favore da tutta la comunità. Ogni passo in avanti sul fronte della sicurezza e del rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio è importante e va riconosciuto. Ma, al tempo stesso, è doveroso non perdere di vista che questi sono interventi utilissimi ma al momento non strutturali e continuativi; infatti questi interventi rischiano di rimanere azioni parziali, se non accompagnati da un progetto serio e duraturo di investimento sul territorio, a partire dalla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri».

Non è un caso se, fin dal 2016, «l’Amministrazione comunale ha messo concretamente a disposizione un appartamento per rispondere all’emergenza legata alla carenza di spazi dell’attuale struttura. E oggi, dopo anni di interlocuzioni, abbiamo già stanziato 4,5 milioni di euro per costruire una nuova Caserma moderna, funzionale, all’altezza delle esigenze attuali. Ora tocca allo Stato – attraverso l’Arma – fare la propria parte: garantendo non solo nuovi spazi, ma soprattutto un aumento reale e stabile di personale e mezzi, e assumendosi gli oneri che ovunque spettano al livello statale, specificamente il pagamento dell’affitto», chiosa il primo cittadino. Che poi aggiunge: «Ribadisco, ancora una volta, che la sicurezza pubblica è competenza esclusiva dello Stato e delle sue forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. La Polizia Locale, per quanto importante, è una polizia amministrativa. L’Amministrazione comunale partecipa, come previsto dalla legge, al sistema integrato di sicurezza urbana, ma non può e non deve essere lasciata sola a colmare i vuoti altrui. E perciò chiediamo a gran voce di rivedere il parere negativo sull’elevazione a Compagnia della Tenenza di Castelfranco Emilia».