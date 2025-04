Tentato furto in bar a Calerno: inseguimento notturno con auto rubata, indagini dei carabinieri

Poco dopo le ore 4 del mattino, è giunta ai Carabinieri una segnalazione relativa a un tentativo di effrazione presso il Bar “Anna”, situato in via 25 Luglio nella frazione Calerno di Sant’Ilario d’Enza. I malviventi stavano cercando di forzare la porta d’ingresso del locale. Poco dopo, una seconda segnalazione indicava che gli stessi individui, a bordo di una Renault di colore scuro, si erano spostati sul retro dell’edificio, tentando di accedere da un altro ingresso. Tuttavia, all’arrivo tempestivo dei carabinieri di Montecchio Emilia e Sant’ilario d’Enza i ladri si sono dati alla fuga, facendo partire un inseguimento.

Durante la corsa, i fuggitivi hanno lanciato oggetti dal veicolo nel tentativo di ostacolare l’auto dei Carabinieri. La fuga si è conclusa in via Matteotti a Montecchio Emilia, dove l’auto in fuga ha perso il controllo ed è finita contro la recinzione di un’abitazione. I tre occupanti del mezzo sono riusciti a scappare a piedi. Il veicolo, una Renault, è risultato rubato nelle ore precedenti a Reggio Emilia. Il sopralluogo eseguito dai militari presso il bar ha confermato che i malviventi avevano effettivamente tentato di forzare sia l’ingresso principale che quello posteriore, senza però riuscire ad accedere all’interno del locale. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza e Montecchio Emilia per identificare i responsabili.