Specchietti e cruscotti rubati dalle auto in sosta in via Indipendenza

Furti di specchietti e cruscotti dalle auto parcheggiate, nottetempo, sotto casa. La casa, o meglio le case, sono i condomini che si allungano oltre via Indipendenza, in zona Parco, e a dare notizia dei furti, via social, è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Anna Maria Anselmi, che proprio in quei palazzi abita e non ci sta.

«Inizia la solfa dei furti dei pezzi di ricambio delle auto.. non se ne puo’ più.. a casa mia questa si chiama delinquenza, non percezione». Il post di Anselmi da’ peraltro seguito ad altre segnalazioni, che fanno capire come quanto accaduto non sia un episodio isolato. Analoghi furti si erano infatti registrati, nel fine settimana, anche a Rometta Alta.