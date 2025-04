Sassuolo, Palmieri: “Tornati in Serie A con merito, un grande lavoro di squadra”

C’è grande entusiasmo in casa Sassuolo per il ritorno in Serie A, e tra le voci più emozionate c’è quella di Francesco Palmieri, alla sua prima stagione da direttore sportivo dopo anni da Responsabile del Settore Giovanile.

Palmieri ha espresso profonda soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il percorso non sia stato privo di ostacoli: “All’inizio è stato complicato – ha ammesso – ma da ottobre in poi siamo riusciti a tirar fuori il meglio da tutti i giocatori, creando il giusto mix per fare bene”.

Un traguardo costruito passo dopo passo, con lavoro e dedizione. “Tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha aggiunto – ce la siamo meritata vincendo tante partite difficili in un campionato molto complicato. Siamo tornati in Serie A con merito, facendo una grande cosa”.

Palmieri non ha mancato di ringraziare tutte le componenti della società: “Dalla proprietà all’Amministratore Delegato, dall’allenatore allo staff tecnico e medico, fino a tutti i dipendenti del club: abbiamo lavorato insieme, e di questo ne siamo fieri”.

Un ritorno tra i grandi che porta con sé orgoglio e consapevolezza. Il Sassuolo guarda avanti, forte di un progetto solido e di un gruppo che ha dimostrato di saper reagire nei momenti più difficili.