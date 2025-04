Menopausa, a Carpi visite gratuite e un incontro pubblico per parlarne insieme ai professionisti

Due iniziative per conoscere e affrontare i sintomi della menopausa, un disturbo fisiologico nella vita delle donne che può insorgere in genere tra i 45 e i 55 anni e si protrae negli anni a venire.

A organizzarle il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, diretto dal dottor Paolo Venturini, che, aderendo all’H Open Day di Fondazione Onda sulla salute della donna, mette a disposizione visite ambulatoriali gratuite e un incontro pubblico per parlare di menopausa con numerosi professionisti sanitari, per un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.

Entrambi gli appuntamenti sono in programma mercoledì 23 aprile: al pomeriggio le sedute dell’ambulatorio ginecologico per donne in peri o post menopausa, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 059 659356, dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14, oppure inviando un’email a menopausacarpi@ausl.mo.it.

Alla sera, con inizio alle ore 20 presso l’Auditorium Loria in via Rodolfo Pio, 1, il convegno “I magnifici anni 50 e altro… Come affrontare al meglio il cambiamento menopausale”, a ingresso libero fino ad esaurimento posti: moderati dal dottor Venturini, interverranno diversi professionisti, da Claudia Strucchi, Ginecologa, Responsabile del Consultorio di Mirandola, a Chiara Ferraguti e Tabatha Petrillo, ginecologhe dell’Ospedale Ramazzini; la fisiatra Filomena Zarrella della Medicina Riabilitativa di Area Nord, il cardiologo Gianpiero Patrizi, Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena, e Dania Barbieri, psicologa, della Psicologia Ospedaliera-Cure Intermedie.

Un importante doppio appuntamento per accrescere la sensibilità della comunità verso una tappa del percorso di vita della donna che può comportare sintomi anche invalidanti come vampate di calore, sudorazioni notturne, disturbi articolari diffusi, alterazione del sonno e dell’umore, per i quali esistono terapie specifiche.