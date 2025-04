Incendio di una friggitrice nel supermercato Conad Le Querce

Incendio di una friggitrice, stamane intorno alle 7:00 dentro al supermercato Conad Le Querce nella zona del banco gastronomia e formaggi. Al momento dell’incendio all’interno del supermercato c’erano due dipendenti, accompagnati in ospedale per i dovuti controlli. Solo il banco formaggi e salumi della gastronomia è stato interdetto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza l’area.