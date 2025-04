Da Leasys nasce Unlimited, noleggio a km illimitati per clienti privati

MILANO (ITALPRESS) – Leasys, tra i principali player in Italia nel settore del noleggio a lungo termine e joint venture tra Stellantis e Crèdit Agricole Personal Finance & Mobility, introduce Leasys Unlimited, la nuova formula di noleggio dedicata esclusivamente alla clientela privata. La nuova formula di noleggio auto a lungo termine di Leasys elimina ogni limite di percorrenza ed è pensata per chi vive l’auto come parte integrante della propria quotidianità. Questa formula innovativa semplifica la vita di chi usa l’auto frequentemente per affrontare lunghe distanze e garantisce tutti i vantaggi di una formula all-inclusive, introducendo un plus distintivo: il chilometraggio illimitato per tutta la durata del contratto. Con questo prodotto, Leasys punta ad offrire un’esperienza di guida senza limiti e senza rischi di costi imprevisti legati ad eventuali esuberi chilometrici a fine noleggio. Il prodotto è stato concepito per offrire ai drivers tutta la sicurezza di cui hanno bisogno e una libertà totale dai pensieri legati alla gestione del veicolo a fronte di un canone mensile fisso. Inclusi nel canone mensile i servizi assicurativi (copertura RCA, incendio e furto, riparazione danni, copertura conducente), la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale, il servizio di infomobilità Leasys I-Care che consente tramite My Leasys App di monitorare il veicolo da remoto e di gestire tutti i servi legati al contratto di noleggio. Il prodotto è applicabile ad una selezione di veicoli in pronta consegna o presto disponibili, un altro beneficio concreto è quindi la disponibilità dell’auto in tempi brevi: entro 90 giorni o 45 giorni per i veicoli in pronta consegna. Ad esempio, con Unlimited sarà possibile noleggiare per 36 mesi una New Lancia YPSILON Ibrida 100cv LX e-DCT con un canone mensile di 449 euro i.i e un anticipo di 2.699 euro i.i.

– News realizzata in collaborazione con Leasys –

– foto ufficio stampa Leasys-

(ITALPRESS).