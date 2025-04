Convegno “Verso la Mobilità del Futuro”, consegnate le borse di studio a scuole e classi

Mattinata di consegna di borse di studio tra Modena e Carpi, alla presenza di Antonio Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena, ed Elettra Gardi, Presidente Lions Club Modena Estense. Spicca il Meucci di Carpi, oltre a Corni, Guarini e IAL di Modena.

Durante il Convegno “Verso la Mobilità del Futuro”, infatti, sono state rivolte a tutti gli studenti delle domande inerenti al tema trattato tramite apposita App creata da ACI Modena. Il singolo studente, dopo la registrazione, ha dovuto rispondere in maniera corretta e nel minor tempo ai quesiti somministrati con risposta multipla.

Le prime due scuole, Meucci di Carpi e Guarini di Modena, con il punteggio migliore riferito a tempo e a numero di risposte esatte hanno ricevuto 3500 euro ciascuna, mentre le prime tre classi, Meucci di Carpi e Corni e IAL di Modena, con il punteggio migliore riferito a tempo e a numero di risposte esatte hanno ricevuto 1000 euro ciascuna. I premi, destinati a progetti o all’acquisto di materiale scolastico (prodotti tecnologici o didattici da utilizzare nelle attività scolastiche), sono stati consegnati oggi, mercoledì 16 aprile 2025.

La graduatoria finale è stata definita sulla base di due criteri di valutazione distinti. La classifica per scuole ha premiato le prime due scuole con il punteggio complessivo più alto, calcolato sommando i punteggi individuali validi di tutti gli studenti appartenenti alla stessa scuola, mentre la classifica per classi ha premiato le prime tre classi con la media punti per studente più alta, considerando esclusivamente i partecipanti con anagrafica corretta.

Classifica Scuole (punteggio complessivo).

1° posto – Antonio Meucci: 222.906 punti totali.

2° posto – Guarino Guarini: 117.063 punti totali.

Classifica Classi (punteggio medio per studente).

1° posto – 3K Antonio Meucci: media 6.309,46 punti.

2° posto – 4C IPSIA Corni: media 5.985,50 punti.

3° posto – 3B IAL Modena: media 5.505,74 punti.

Menzione particolare per la Scuola Primaria “Don Milani” dell’Istituto Carpi 3 di Carpi: i bambini presenti al Convegno di venerdì scorso hanno avuto l’opportunità di pensare ed approfondire il tema della mobilità e del rispetto delle regole ponendosi delle domande e allo stesso tempo trovando delle soluzioni innovative “ecologiche e anche divertenti” per migliorare la qualità di vita e la mobilità quotidiana di tutti (bambini, genitori e anziani).

Elettra Gardi, Presidente Lions Club Modena Estense: “In seguito al Convegno Aci dello scorso 11 aprile, abbiamo consegnato le borse di studio nei vari istituti. Siamo stati accolti con grande gioia ed entusiasmo, una giornata emozionante per noi e per i ragazzi. Come Lions siamo sempre a servizio delle scuole e ne siamo orgogliosi”.

Antonio Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena: “Abbiamo concluso con soddisfazione un percorso iniziato tempo fa. Felici di aver incontrato ragazzi, insegnanti e dirigenti entusiasti per i risultati conquistati, tutto ciò ci porta a credere ancora di più in quello che facciamo e a portare avanti un progetto molto importante. Appuntamento al prossimo anno con la seconda edizione del Convegno, sperando di ripetere e magari migliorare il successo di quest’anno”.