Campogalliano, alla scoperta della birra artigianale

Tre serate di degustazioni e approfondimenti per saperne di più sulle birre artigianali. L’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg organizza presso la biblioteca comunale Edmondo Berselli di Campogalliano un percorso per conoscere meglio il mondo della birra tra verità e falsi miti, con un focus su storia, produzione, criticità e opportunità comunicative.

Si comincia giovedì 17 aprile alle 20.30 con le birre gluten free di Labeerinto, poi mercoledì 23 aprile alle 20.30 tocca alle birre di Beer Belly in abbinamento ai formaggi, per chiudere mercoledì 30 aprile alle 20.30 con le birre di Bandiga da gustare insieme ai salumi. Il corso è tenuto dalla docente Alessandra Agrestini, consulente e divulgatrice birraria, autrice del volume “Di cotte e di crude. 30 anni di birra artigianale italiana”.

È possibile iscriversi alla rassegna o alle singole serate contattando la biblioteca al numero 059-526176 o via mail a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it (il corso prevede un contributo e la tessera associativa dell’Università Natalia Ginzburg).