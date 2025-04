Aperte a Borgo Panigale le due nuove “bretelle” stradali tra de Gasperi e le vie Caduti di Amola e Bragaglia e un nuovo parcheggio

Non solo rotaie. L’avanzamento della Linea Rossa a Borgo Panigale mette a segno la conclusione di nuove importanti opere. Oggi infatti sono state aperte al traffico le bretelle di collegamento con viale De Gasperi, nell’area a sud di via Marco Emilio Lepido. Si tratta di opere complementari che, sebbene non direttamente funzionali alla realizzazione dell’infrastruttura tranviaria, consentono di rimodulare la viabilità del quartiere, migliorando i flussi di traffico.

Attraverso l’apertura di via Caduti di Amola (che in passato era a fondo cieco) si accede ora direttamente ai viali De Gasperi e Togliatti, e in via Bragaglia, con la creazione di un senso unico verso sud, si offre uno sbocco in direzione De Gasperi.

Un tassello fondamentale nel progetto, per accompagnare le future modifiche alla mobilità legate all’avvio della nuova infrastruttura. Le connessioni inaugurate contribuiranno infatti a fluidificare e ad armonizzare il traffico che prevederà, con il tram in funzione, un senso unico in direzione periferia da via Panigale a via Jahier.

Nuovo parcheggio Bagnomarino e nuovi stalli

Inoltre sul versante della sosta si amplia la disponibilità di posti auto con il nuovo parcheggio di Bagnomarino da 20 stalli (che si aggiunge a quello di via Savonarola da 86 posti auto e 6 stalli per i motocicli aperto recentemente) e alcuni nuovi stalli lungo via Caduti di Amola e via Bagnomarino, contribuendo a migliorare l’accessibilità e i servizi per residenti e utenti.