Venturelli (Delta Atletica) argento ai Campionati del Mondo Master di Gainesville

Un risultato da incorniciare, il 25 marzo, Emanuele Venturelli ha conquistando la medaglia d’argento nel lancio del disco ai Campionati del Mondo Master che si sono svolti a Gainesville, in Florida. L’atleta, tesserato per la Delta Atletica Sassuolo, ha brillato nella categoria M45, portando a casa un risultato che non solo lo ha visto salire sul podio, ma ha anche segnato il suo nuovo primato personale.

Con una misura di 46,76 metri, Venturelli ha dato il massimo, lanciando con forza e determinazione, riuscendo a ottenere il secondo posto dietro al forte atleta americano Dennis e davanti al Francese Bottier.

Il primato personale di 46,76 metri rappresenta un importante miglioramento per Venturelli, un atleta che si distingue per la sua passione, impegno e dedizione allo sport. L’atleta della Delta Atletica Sassuolo, è anche il responsabile del settore lanci della compagine sassolese, con la quale ha già portato a casa importanti risultati.

Il risultato di Emanuele Venturelli non è solo una vittoria personale, ma anche una grande soddisfazione per la Delta Atletica Sassuolo, che può vantare in questo caso un atleta di grande valore che si fa portatore dei colori del club con orgoglio e impegno. La vittoria di Venturelli ai Campionati del Mondo Master è un segno di come, anche oltre i 45 anni, la passione e la determinazione possano portare a successi straordinari, rendendo ancora più speciale questo traguardo.

Per non farsi mancare nulla, Venturelli domenica 6 aprile a Bologna, ho conquistato anche il titolo italiano M45 di penta lanci, conquistando la medaglia più preziosa. Applauso a questo gigante buono che porta visibilità che lustro alla Delta Atletica Sassuolo.