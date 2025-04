Torna il “Festival Zocca Paese della Musica”, il concorso canoro in collaborazione con Vasco Rossi

Torna il Festival Zocca Paese della Musica, il concorso per giovani artisti che porta i talenti emergenti sul palco del VASCO LIVE 2025.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto giovani musicisti esibirsi sui palchi più ambiti d’Italia, torna con ancora più energia il Festival Zocca Paese della Musica, l’iniziativa promossa dal Comune di Zocca in collaborazione con Vasco Rossi e il suo staff.

Il sindaco di Zocca Federico Ropa sottolinea che «il nostro amato teatro Comunale, oggi ribattezzato con orgoglio Teatro “Il Blasco” dedicato a Vasco Rossi, ospiterà questo straordinario concorso che offre ai finalisti l’occasione irripetibile di salire sul palco del VASCO LIVE 2025, uno dei più importanti eventi musicali del nostro Paese. Zocca è da sempre terra di musica, e grazie a Vasco Rossi – il nostro illustre concittadino – questo legame si è trasformato in un vero e proprio destino. Dopo le luminarie di Albachiara, il festival rappresenta un nuovo passo nel cammino che rende Zocca sempre più la Capitale italiana del rock. Anche quest’anno, il festival vuole dare voce e visibilità a nuovi talenti: artisti, band e cantautori pronti a far vibrare il palco del Teatro “Il Blasco”».

Le date del festival prevedono il casting live dal 14 al 18 maggio 2025 e la finale il 24 maggio 2025, mentre il premio sarà l’esibizione sul palco del VASCO LIVE 2025

I finalisti saranno selezionati da una giuria di esperti che sarà ufficializzata dalla Giunta Comunale a breve. I primi 12 classificati avranno 15 minuti per esibirsi in apertura delle date.

Per partecipare possono iscriversi singoli, duo e band che abbiano compiuto 18 anni entro il 30 aprile 2025. Ogni artista dovrà eseguire un brano dal vivo (edito o inedito, in qualsiasi lingua), per un massimo di 3 minuti e 30 secondi, con l’uso esclusivo di sequenze tastiere/pianoforte. Sono vietate sequenze di chitarra, basso, batteria e voci.

Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Festival: https://www.zoccapaesedellamusica.it/