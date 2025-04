Nicola Bertinelli confermato alla guida del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Le congratulazioni dell’assessore regionale Mammi

“Le mie congratulazioni a Nicola Bertinelli per la sua riconferma alla guida del Consorzio del Parmigiano Reggiano. La sua esperienza e il lavoro svolto in questi anni rappresentano un punto di continuità importante per un comparto strategico dell’agroalimentare regionale e nazionale”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, sulla rielezione di Nicola Bertinelli alla presidenza del Consorzio del Parmigiano Reggiano e sul rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

“Con Bertinelli e con il Consorzio- prosegue l’assessore- abbiamo condiviso in questi anni un percorso di lavoro improntato al dialogo e alla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo comune di sostenere e valorizzare una filiera che rappresenta un pilastro dell’economia agroalimentare regionale. In un contesto segnato da forti incertezze sul piano internazionale- prosegue l’assessore-, con il possibile ritorno di barriere doganali e dazi che rischiano di penalizzare le nostre esportazioni agroalimentari, è fondamentale continuare a promuovere il valore delle nostre produzioni nei mercati esteri, tutelando al contempo la qualità, l’origine e la sostenibilità di un prodotto che è espressione di una filiera d’eccellenza”.

“Come Regione Emilia-Romagna- conclude Mammi- continueremo a fare la nostra parte, al fianco di chi produce, lavora e investe sul nostro territorio, per rafforzare la crescita e la competitività di questa straordinaria eccellenza e di tutto il settore agroalimentare, una colonna portante della nostra economia che vale, nel suo complesso, 34 miliardi di euro”.