Nel fine settimana di Pasqua caccia all’uovo e visite guidate al Castello di Spezzano e alle Salse di Nirano

Nel lungo fine settimana di Pasqua sono diverse le iniziative proposte a Fiorano Modenese per grandi e piccini.

Sabato 19 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, alle Salse di Nirano, si va alla scoperta del magico mondo delle api con una visita guidata alle arnie della Riserva, accompagnati dalle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere. Al termine un cucchiaino di miele e materiale didattico per tutti. L’attività è gratuita e non è richiesta prenotazione. Appuntamento alle ore 15 a Cà Rossa.

Da sabato 19 aprile a lunedì 21 aprile sarà aperto e visitabile il Castello di Spezzano, con il Museo della Ceramica e la mostra “Le piastrelle da piccole”.

Nei giorni Pasqua e Pasquetta l’apertura straordinaria sarà dalle 10.30 alle 20, con la possibilità di partecipare visite guidate gratuite programmate alle 11, alle 16, alle 17.30 e alle 18.30. Non occorre prenotare, l’appuntamento è nella corte del Castello

Lunedì 21 aprile, alle ore 16 è anche prevista una divertente attività per bambini dal titolo “I conigli e le uova magiche”, una caccia al tesoro al Castello di Spezzano, alla ricerca delle uova sonore nel parco, tra giochi e musica. Al termine merenda pic-nic. L’attività costa 5 euro a partecipante e richiede la prenotazione alla mail castellospezzano@gmail.com. Info 335 440372 (lun-ven h. 9-13).

Lunedì 21 aprile, anche in Riserva è in programma un divertente gioco a squadre alla ricerca delle uova di cioccolato che il coniglietto di Pasqua ha nascosto alle Salse. Una gara all’ultimo uovo accompagnata da quiz simpatici sulla natura. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

Restano aperte e visitabili anche nel lungo fine settimana di Pasqua le mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi sulla civiltà contadina e sulla ricchezza naturalistica e geologica dell’area della Riserva.

Dal 19 al 21 aprile infine sarà aperta la mostra collettiva di pittura che l’associazione Arte e Cultura organizza presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla, dalle 16.30 alle 19.00. Inaugurazione sabato alle ore 16. Ingresso libero.