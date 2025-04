Mirandola celebra l’80esimo anniversario della Liberazione con un ciclo di iniziative culturali e istituzionali

In occasione del 25 Aprile 2025 e dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Mirandola, in collaborazione ANPI e numerose di associazioni locali, coordina ed organizza una serie di eventi commemorativi e culturali che coinvolgeranno la cittadinanza in un ricco programma di attività. L’iniziativa mira a ricordare il passato al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sul significato di libertà, pace e democrazia.

Venerdì 25 Aprile 2025 – Programma delle celebrazioni

Il programma si aprirà alle 9:45 con il ritrovo in Piazza della Conciliazione (Piazza Duomo) per il Corteo che, con partenza alle 10, percorrerà il centro storico della città. Alle 11 il Corteo giungerà in Piazza Costituente dove si terranno i discorsi commemorativi delle autorità:

Letizia Budri , Sindaco di Mirandola

, Sindaco di Mirandola Francesca Donati , Presidente ANPI Mirandola

, Presidente ANPI Mirandola Prof. Enrico Galavotti, Università di Chieti-Pescara

I discorsi saranno accompagnati da brani musicali e da letture scelte e narrate dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Francesco Montanari” di Mirandola. Alle 17, in Piazza della Conciliazione, si terrà il tradizionale Concerto del 25 Aprile della Filarmonica “G. Andreoli”. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18:30, il programma proseguirà con un concerto del gruppo giovanile “Rock in Progress” e delle formazioni musicali della Fondazione Scuola di Musica, che si esibiranno sul palco di Piazza Costituente.

Escursione in bicicletta per il 25 Aprile – In occasione della ricorrenza, la Faib organizza un’escursione in bicicletta di 65 km, che si terrà il 27 Aprile 2025. Il percorso, che partirà alle 9 da Piazza Costituente (incrocio con Via Smerieri, ex edicola), arriverà fino a Poggio Rusco, dove si renderà omaggio alla partigiana “Umbertina” al cippo di Revere.

Per restare aggiornati sulle iniziative in programma, è possibile scansionare il QR Code presente nel materiale informativo che sarà distribuito in città e sui canali ufficiali del Comune di Mirandola. Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il sito web del Comune di Mirandola o a contattare l’Ufficio Cultura.