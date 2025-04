Le celebrazioni sassolesi per gli 80 anni della Liberazione

Inizieranno già domani, mercoledì 16 aprile, gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e circoli della città, per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

“Il 25 aprile rappresenta un momento di festa e di libertà per tutti noi – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – una celebrazione del calendario civile che fa parte della storia del nostro Paese che dalla lotta di liberazione dal nazi-fascismo ha fatto nascere la Costituzione e la Repubblica Italiana.

80 anni di libertà, 80 anni di pace e democrazia, ideali che non vanno dati per scontati, ma coltivati ogni giorno, non solo durante le celebrazioni. Da questo intento nasce un programma articolato di appuntamenti istituzionali, culturali e di approfondimento costruito insieme alle associazioni del territorio che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale e che si concluderanno il prossimo 6 maggio”.

Si inizierà mercoledì 16 aprile alle ore 14,30 presso le Scuole Caduti della Libertà di Borgo Venezia con la cerimonia di posa della corona con istituzioni e studenti .

19 APRILE – ORE 18.30: Sala Civica Circolo A.Pagliani “Dopo due mesi la guerra era finita” con Maria Antonietta Centoducati e Carla They a cura di ANPI Sassuolo

23 APRILE – ORE 16: piazzale Della Rosa – Passeggiata storica con soste narrative: “Sassuolo, tra guerra e vento di libertà” (1943-1945)In collaborazione con ASMER

23 APRILE – ORE 18:30 | Municipio – Sala Matrimoni – Mostra: “1945-2025: 80 anni dalla Liberazione di Sassuolo” Ore 10 – 13 / 15:30 – 18:30 dei giorni: Aprile: 25,26,27 | Maggio: 1,4,10 (solo mattina),11.In collaborazione con ASMER

25 APRILE – CELEBRAZIONI UFFICIALI

Ore 9.30 – Messa Chiesa di San Giorgio

Ore 10.15 – Corteo commemorativo e cerimonia ufficiale in Piazzale della Rosa con Autorità, le Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Partigiane Esibizione della Banda cittadina La Beneficenza. Al momento della posa della corona d’alloro in piazza Garibaldi suonerà il “campanone” grazie all’intervento dei campanari

Ore 12.30 – Pranzo della Resistenza al Circolo Alete Pagliani (prenotazioni: 0536-807115)

Ore 15.15 – Festa danzante al Parco Norma Barbolini a cura di Circolo A.Pagliani, Circolo 1°Maggio, ANPI Sassuolo, CGIL – SPI, TPL, Comitato Genitori Scuola Caduti per la Libertà

6 MAGGIO – ORE 20:30 | Municipio – Sala Matrimoni – Dialogo sulla Resistenza: Avvenimenti, Persone e Oggetti con Francesco Genitoni e Francesco Marchetti a cura di ASMER e ANPI Sassuolo.

L’immagine di copertina è frutto di un progetto che punta a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori cittadine nell’elaborazione grafica delle immagini a corredo di iniziative e festività del calendario civile. Tra le proposte arrivate, è stata selezionata quella della classe 5^C del Liceo Formiggini.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con: ANPI, Circolo Alete Pagliani, Circolo 1 maggio, Comitato genitori Scuole Caduti per la Libertà, TPL, CGIL e SPI e ASMER, sono ad ingresso libero e gratuito.