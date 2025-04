Il programma formiginese della Festa di Liberazione, tra corteo storico e approfondimenti

Nel 2025 ricorre l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Per l’occasione, il Comune di Formigine propone un calendario ricco di eventi. Si comincia DOMANI (mercoledì 16 aprile) alle ore 20.45 presso l’auditorium di Magreta con la proiezione del film “Sopra le nuvole” e l’esposizione delle tavole di Marino Neri ispirate al fumetto “C’era la neve lassù” di Francesco Pelosi ed Elisa Castellano, che racconta la strage di Monchio, Susano e Costrignano compiuta dalle truppe naziste nel 1944. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con lo SPI-CGIL di Modena e vedrà la partecipazione del regista Riccardo Stefani e dello storico Piergiorgio Stefani.

Giovedì 24 aprile alle ore 20.30 presso la biblioteca comunale sarà la volta di “Daria Bertolani Marchetti: una storia partigiana”, con la testimonianza scritta della studiosa a cura del Centro Documentazione Donna e dell’Associazione di Storia Locale E. Zanni. Saranno presenti all’evento Mariagiulia Sandonà e Caterina Liotti del Centro documentazione donna e Germana Romani dell’Associazione di Storia Locale E. Zanni. La giornata di venerdì 25 aprile si aprirà alle ore 9.00 a Magreta, nella piazza della chiesa, con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti. Alle ore 9.30, nel parco del Castello di Formigine, verrà celebrata la Santa Messa. Alle 10.15 prenderà il via il corteo “Senti che storia a Formigine” a cura degli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti con la partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola Carducci che hanno preso parte al progetto di qualificazione scolastica “Dai margini alla storia, cittadini responsabili” di Arci Modena, in collaborazione con ANPI Modena. Il corteo si chiuderà in piazza Repubblica, dove sono previsti gli interventi del sindaco Elisa Parenti e dei rappresentanti delle associazioni ARCI, ANPI e ALPI. Ad accompagnare la marcia sarà la Wind Band del Liceo Musicale Sigonio di Modena.

A seguire, presso la Polisportiva formiginese, si terrà il Pranzo della Resistenza a cura di ANPI. Chiuderà la giornata, alle 16.00 al Castello, la visita guidata tematica “La Formigine resistente: il nostro paese e la Resistenza”, a cura delle guide museali. Info e prenotazioni: 059 416277, castello@comune.formigine.mo.it, App IoPrenoto.